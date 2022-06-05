«Спросите у того, кто написал эту статью, чего вы мне звоните?». Широков – о том, что его могут пожизненно отстранить от футбола

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал информацию о том, что его могут пожизненно отстранить от футбола.
- Широкова могут дисквалифицировать за его поведение после матча Клубной лиги Первенства Москвы между «Строгино» и «Родиной» (2008 г.р.).
- Он оскорблял арбитров и оказывал на них физическое воздействие в подтрибунном помещении.
«Я был в подтрибунном помещении, да, и что?
В курсе ли я, что мне грозит пожизненное отстранение от футбола? Не знаю, спросите об этом у того, кто написал эту статью, чего вы мне звоните?» – сказал Широков.
- В августе 2020 года Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время любительского матча.
- Его приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Источник: «Чемпионат»