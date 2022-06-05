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«Спросите у того, кто написал эту статью, чего вы мне звоните?». Широков – о том, что его могут пожизненно отстранить от футбола

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал информацию о том, что его могут пожизненно отстранить от футбола.

  • Широкова могут дисквалифицировать за его поведение после матча Клубной лиги Первенства Москвы между «Строгино» и «Родиной» (2008 г.р.).
  • Он оскорблял арбитров и оказывал на них физическое воздействие в подтрибунном помещении.

«Я был в подтрибунном помещении, да, и что?

В курсе ли я, что мне грозит пожизненное отстранение от футбола? Не знаю, спросите об этом у того, кто написал эту статью, чего вы мне звоните?» – сказал Широков.

  • В августе 2020 года Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время любительского матча.
  • Его приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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Источник: «Чемпионат»

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05.06.2022 22:38
Комментарии2
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    Рейтинг: +7047

    Томик 32 минуты назад

    Рецидивист... Опасен для окружающих, несомненно. Что он делает на свободе? Про отстаранение от футбола и говорить как-то неудобно даже.

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    Рейтинг: +15786

    Cleaner 2 часа назад

    Тут вопрос ПОЧЕМУ Широкова еще НЕ ОТСТРАНИЛИ? После того, как он бил ногами судью на поле, его должны были отстранить от футбола НАВСЕГДА и не упоминать больше его имени в спортивной прессе!...(

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