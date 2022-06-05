«Спросите у того, кто написал эту статью, чего вы мне звоните?». Широков – о том, что его могут пожизненно отстранить от футбола

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал информацию о том, что его могут пожизненно отстранить от футбола.

Широкова могут дисквалифицировать за его поведение после матча Клубной лиги Первенства Москвы между «Строгино» и «Родиной» (2008 г.р.).

Он оскорблял арбитров и оказывал на них физическое воздействие в подтрибунном помещении.

«Я был в подтрибунном помещении, да, и что?

В курсе ли я, что мне грозит пожизненное отстранение от футбола? Не знаю, спросите об этом у того, кто написал эту статью, чего вы мне звоните?» – сказал Широков.