⚡ Широкова могут пожизненно отстранить от футбола

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков может быть пожизненно отстранен от футбола.

Широкова могут дисквалифицировать за его поведение после матча Клубной лиги Первенства Москвы между «Строгино» и «Родиной» (2008 г.р.). Он оскорблял арбитров и оказывал на них физическое воздействие.

Ранее сообщалось, что Широков подошел к судейской бригаде и сказал им: «Вы пидорасы ***, я вам *** сломаю, вы больше у меня судить не будете». За это он получил красную карточку.

В команде «Строгино»-2008 играет его сын Игорь.