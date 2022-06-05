⚡ Широкова могут пожизненно отстранить от футбола

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков может быть пожизненно отстранен от футбола.
Широкова могут дисквалифицировать за его поведение после матча Клубной лиги Первенства Москвы между «Строгино» и «Родиной» (2008 г.р.). Он оскорблял арбитров и оказывал на них физическое воздействие.
Ранее сообщалось, что Широков подошел к судейской бригаде и сказал им: «Вы пидорасы ***, я вам *** сломаю, вы больше у меня судить не будете». За это он получил красную карточку.
В команде «Строгино»-2008 играет его сын Игорь.
- В августе 2020 года Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время любительского матча.
- Его приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Источник: телеграм-канал «Але, рэф!»