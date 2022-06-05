Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

⚡ Широкова могут пожизненно отстранить от футбола

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков может быть пожизненно отстранен от футбола.

Широкова могут дисквалифицировать за его поведение после матча Клубной лиги Первенства Москвы между «Строгино» и «Родиной» (2008 г.р.). Он оскорблял арбитров и оказывал на них физическое воздействие.

Ранее сообщалось, что Широков подошел к судейской бригаде и сказал им: «Вы пидорасы ***, я вам *** сломаю, вы больше у меня судить не будете». За это он получил красную карточку.

В команде «Строгино»-2008 играет его сын Игорь.

  • В августе 2020 года Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время любительского матча.
  • Его приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Новости по теме
«Спросите у того, кто написал эту статью, чего вы мне звоните?». Широков – о том, что его могут пожизненно отстранить от футбола 2
«Вы пидорасы ***, я вам *** сломаю, вы больше судить не будете». Широков – судьям после поражения команды его сына 15
«Какой дурак даст ему такие суммы в Европе? Он едет из-за денег». Широков – о возвращении Крыховяка в «Краснодар» 15
Источник: телеграм-канал «Але, рэф!»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

05.06.2022 22:06
Комментарии8
...
  • ...
    Рейтинг: +5670

    GoldPlayFIFARus9 1 час назад

    Сразу видно спартаковское прошлое. Там все что ли такие?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +13854

    Fusballer > GoldPlayFIFARus9 46 минут назад

    Там смешались все - люди, кони, бомжи.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15786

    Cleaner 2 часа назад

    Гопникам не место в футболе.(((

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +48

    Miru mir 2 часа назад

    Широков подошел к судейской бригаде и сказал им: «Вы ******** ***, я вам *** сломаю, вы больше у меня судить не будете».========Эти судьи легко отделались..Все знают что у Широкова есть привычка --бить лежачего судью ногами...И ведь эта **** норовит по голове бить.
    Ну и где тут --миру -мир ?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7655

    R_a_i_n 2 часа назад

    Широкова надо посадить в тюрьму.

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1989

    almanev > R_a_i_n 2 часа назад

    А лучше на кол

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +12733

    playsh > R_a_i_n 2 часа назад

    На Колыму без права переписки,что бы забыть навсегда эту сволочь...

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1554

    PassCSKA > almanev 2 часа назад

    На кол не надо - ему может это понравиться

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11