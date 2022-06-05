«Спартак» начнет подготовку к сезону 21 июня в Тарасовке

Футболисты «Спартака» выйдут из отпуска 21 июня. Это не касается легионеров, которые получат дополнительные дни отдыха.
«Красно-белые соберутся вновь 21 июня: утром игроки пройдут медобследование, после чего заселятся на базу в Тарасовке для подготовки к новому сезону», – написали москвичи.
- «Спартак» стартует в сезоне с матча за Суперкубок России против «Зенита».
- Место игры еще не определено, но, согласно инсайду Геннадия Орлова, это будет Казань.
- «Спартак» в этом году отпраздновал столетие.
Источник: официальный сайт «Спартака»