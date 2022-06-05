«Спартак» начнет подготовку к сезону 21 июня в Тарасовке

Футболисты «Спартака» выйдут из отпуска 21 июня. Это не касается легионеров, которые получат дополнительные дни отдыха.

«Красно-белые соберутся вновь 21 июня: утром игроки пройдут медобследование, после чего заселятся на базу в Тарасовке для подготовки к новому сезону», – написали москвичи.