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«Спартак» начнет подготовку к сезону 21 июня в Тарасовке

Футболисты «Спартака» выйдут из отпуска 21 июня. Это не касается легионеров, которые получат дополнительные дни отдыха.

«Красно-белые соберутся вновь 21 июня: утром игроки пройдут медобследование, после чего заселятся на базу в Тарасовке для подготовки к новому сезону», – написали москвичи.

  • «Спартак» стартует в сезоне с матча за Суперкубок России против «Зенита».
  • Место игры еще не определено, но, согласно инсайду Геннадия Орлова, это будет Казань.
  • «Спартак» в этом году отпраздновал столетие.

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Источник: официальный сайт «Спартака»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +15773

    Cleaner 2 часа назад

    Все лето ОТДЫХАТЬ, чтобы пинать мяч по снегу в НОЯБРЕ и ДЕКАБРЕ!!!

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    Рейтинг: +4681

    neim > Cleaner 1 час назад

    Глаза протри, или проснись. Один месяц - это ещё не всё лето. Как раз по этому и не будут играть в декабре и в феврале. Но тебе это, по всему, не ведомо

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    Рейтинг: +15773

    Cleaner > neim 18 минут назад

    Не надо мне тыкать. Это во первых. А во вторых, скажите мне, когда начнется ЧР? И когда была последняя игра последнего сезона. Итог - Два месяца лета ВЫЧЕРКНУТО из российского футбола.

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    Рейтинг: +24796

    vladimir-7 3 часа назад

    А почему не 22 июня? Летнее солнцестояние и ещё ... .

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