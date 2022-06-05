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Главные новости дня. Зарема получила футбольное образование в Барселоне; Березуцкие могут возглавить «Маккаби»

5 июня 2022, 02:08

Трансфер Чуамени в «Реал» за 80 миллионов завершен (Николо Скира).

Андрей Мостовой может перейти в «Локомотив», если «Зенит» подпишет Бакаева.

Диего Коста: «Я заходил голым в душ и говорил: «Канте, обними меня!».

Шварц – о решении остаться в «Динамо» посреди сезона: «Это был внутренний конфликт каждый день».

Глава селекции ЦСКА и братья Березуцкие могут уйти в «Маккаби» из Тель-Авива.

«Сочи» может купить Агаларова на замену Кассьерре.

Моуринью может возглавить «ПСЖ».

34-летний белорус Шпилевский может возглавить «Динамо».

Зарема закончила факультет футбола в университете Барселоны и получила диплом.

«Такого матча в нашем футболе никогда не было». Федун – о победе над «Динамо» в Кубке.

Федун: «Я собрал в «Спартаке» полный шлем, все титулы достигнуты чисто. Время прошло не зря».

Источник: Бомбардир.ру
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