Шварц – о решении остаться в «Динамо» посреди сезона: «Это был внутренний конфликт каждый день»

Бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал понять, что решение продолжить работу с московской командой до конца сезона было трудным для него.

«Процесс принятия решения занял довольно много времени и до конца обдумывался мной и моей семьeй снова и снова.

Пожалуйста, поверьте мне: моe решение не имело никакого отношения ни к спорту, ни к титулам, ни к финансовым аспектам.

Я до конца хотел помочь людям на местах. Знал, что ребята нуждались во мне в то время.

Тем не менее это был внутренний конфликт каждый день. Было огромное количество эмоциональных моментов с украинскими и российскими футболистами, которые были со мной в тренерской, где мы вместе плакали и были глубоко опечалены», – рассказал Шварц.

Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020-го по май 2022-го года.

В прошедшем сезоне команда финишировала 3-й в РПЛ и дошла до финала Кубка России.

Немец расторг контракт с клубом и ушел в «Герту».

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