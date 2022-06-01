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Шварц – о решении остаться в «Динамо» посреди сезона: «Это был внутренний конфликт каждый день»

Бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал понять, что решение продолжить работу с московской командой до конца сезона было трудным для него.

«Процесс принятия решения занял довольно много времени и до конца обдумывался мной и моей семьeй снова и снова.

Пожалуйста, поверьте мне: моe решение не имело никакого отношения ни к спорту, ни к титулам, ни к финансовым аспектам.

Я до конца хотел помочь людям на местах. Знал, что ребята нуждались во мне в то время.

Тем не менее это был внутренний конфликт каждый день. Было огромное количество эмоциональных моментов с украинскими и российскими футболистами, которые были со мной в тренерской, где мы вместе плакали и были глубоко опечалены», – рассказал Шварц.

  • Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020-го по май 2022-го года.
  • В прошедшем сезоне команда финишировала 3-й в РПЛ и дошла до финала Кубка России.
  • Немец расторг контракт с клубом и ушел в «Герту».

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Источник: RBB 24

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Комментарии5
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    Рейтинг: +1181

    вальтер79 31 минуту назад

    до свиданья шварц встречайте карпина валера наведет шороху в динамо))

    0
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    Рейтинг: +351

    orlovcar 50 минут назад

    ушел и ушел. хватит уже это мусолить.

    0
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    Рейтинг: +4671

    neim 1 час назад

    Очень по русски. Хотелось как лучше, а получилось как всегда.
    Ушел бы сразу, ни кто бы и не надеялся на удачное завершение сезона. А так, не себе, не людям. Сам мучался, концовка чемпионата провалена и болельщики в неведении до последнего момента.

    1
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    Рейтинг: +2956

    Беспонтий 1 час назад

    москва слезам не верит

    хотя никто и не проверит

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    Рейтинг: +501

    Октавиус 1 час назад

    еще один оправдываться стал в "свободной" Европе

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