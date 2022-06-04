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  • Шварц – о решении остаться в «Динамо» посреди сезона: «Это был внутренний конфликт каждый день»

Шварц – о решении остаться в «Динамо» посреди сезона: «Это был внутренний конфликт каждый день»

4 июня 2022, 10:55
9

Бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал понять, что решение продолжить работу с московской командой до конца сезона было трудным для него.

«Процесс принятия решения занял довольно много времени и до конца обдумывался мной и моей семьeй снова и снова.

Пожалуйста, поверьте мне: моe решение не имело никакого отношения ни к спорту, ни к титулам, ни к финансовым аспектам.

Я до конца хотел помочь людям на местах. Знал, что ребята нуждались во мне в то время.

Тем не менее это был внутренний конфликт каждый день. Было огромное количество эмоциональных моментов с украинскими и российскими футболистами, которые были со мной в тренерской, где мы вместе плакали и были глубоко опечалены», – рассказал Шварц.

  • Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020-го по май 2022-го года.
  • В прошедшем сезоне команда финишировала 3-й в РПЛ и дошла до финала Кубка России.
  • Немец расторг контракт с клубом и ушел в «Герту».

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Источник: RBB 24
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Динамо Герта Шварц Сандро
Комментарии (9)
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Октавиус
1654331353
еще один оправдываться стал в "свободной" Европе
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Беспонтий
1654331994
москва слезам не верит хотя никто и не проверит
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neim
1654332348
Очень по русски. Хотелось как лучше, а получилось как всегда. Ушел бы сразу, ни кто бы и не надеялся на удачное завершение сезона. А так, не себе, не людям. Сам мучался, концовка чемпионата провалена и болельщики в неведении до последнего момента.
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orlovcar
1654333212
ушел и ушел. хватит уже это мусолить.
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вальтер79
1654334401
до свиданья шварц встречайте карпина валера наведет шороху в динамо))
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dim29
1654343552
Плакали они,что за чушь он мелит. Может так перевели,хотя врят ли.
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Вомбат
1654345367
Если бы от того, что он остался Динамо выиграло, можно было бы ему посочувствовать. Но Динамо весенню часть чемпионата отыграло с Шварцем не лучше, чем с любым физруком на посту ГТ. Лучше бы он ушел тогда, когда ушли Воронин и Ордец. И сам бы не мучился и команде не повредил бы.
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житель СПб
1654350521
Теперь понятно, почему сдулись и провалили сезон. Слишком много плакали...
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odessakmv
1654400746
как аванс на карту капнул - "остаюсь", как на работу идти - "не, уезжаю", зарплата капнула - "о, остаюсь", а тут опять на работу пора....
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