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Игнашевич: «Я ошибся с врачом в «Балтике». Хороший доктор – это всегда плюс 5-6 очков в копилку»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич считает, что команда могла бы выступить лучше в прошедшем сезоне, если бы он не ошибся с выбором врача.

«Были сложности с сотрудниками, персоналом. Я лично осенью настаивал на том, что нужно усилить медицинский штаб. Взяли врача, с которым я ошибся. Это моя ошибка.

В связи с этим мы, на мой взгляд, недосчитались нескольких важных очков в чемпионате. Потому что хороший доктор в команде – это всегда плюс пять-шесть очков в копилку», – заявил Игнашевич.

  • «Балтика» финишировала на 10-м месте в ФНЛ.
  • 42-летний Игнашевич возглавляет команду с октября 2021 года.

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Источник: сайт «Балтики»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1469

    Benifacto 1 час назад

    чаво????так если ошибся взял бы поменял, или врач в поле играл?

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