«Химки» объявили об уходе Жиркова и Мамаева

Интересно,сколько бабла получили за полгода при таком количестве игр?Учителю или врачу лет пять за такие деньги работать надо,кабы не больше.Хороша зимовка.Вспоминаем Кутепова...
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил об уходе из клуба Юрия Жиркова и Павла Мамаева.
«Жирков и Мамаев — больше не футболисты «Химок», мы не продлили их контракты.
Конечно, мы говорим им спасибо за то, что были с нами эти полгода и помогали в решении главной задачи сезона — остаться в РПЛ.
Я уже не раз говорил, что наша основная цель — ориентироваться на доморощенных молодых футболистов, развивать их. В «Химках» продолжается тенденция на омоложение состава», — заявил Терюшков.
- Оба футболиста присоединились к «Химкам» зимой.
- После перехода 38-летний Жирков провел 3 матча, 33-летний Мамаев – 1.
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?