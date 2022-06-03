«Химки» объявили об уходе Жиркова и Мамаева

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил об уходе из клуба Юрия Жиркова и Павла Мамаева.

«Жирков и Мамаев — больше не футболисты «Химок», мы не продлили их контракты.

Конечно, мы говорим им спасибо за то, что были с нами эти полгода и помогали в решении главной задачи сезона — остаться в РПЛ.

Я уже не раз говорил, что наша основная цель — ориентироваться на доморощенных молодых футболистов, развивать их. В «Химках» продолжается тенденция на омоложение состава», — заявил Терюшков.

Оба футболиста присоединились к «Химкам» зимой.

После перехода 38-летний Жирков провел 3 матча, 33-летний Мамаев – 1.

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