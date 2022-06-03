Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

«Химки» объявили об уходе Жиркова и Мамаева

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил об уходе из клуба Юрия Жиркова и Павла Мамаева.

«Жирков и Мамаев — больше не футболисты «Химок», мы не продлили их контракты.

Конечно, мы говорим им спасибо за то, что были с нами эти полгода и помогали в решении главной задачи сезона — остаться в РПЛ.

Я уже не раз говорил, что наша основная цель — ориентироваться на доморощенных молодых футболистов, развивать их. В «Химках» продолжается тенденция на омоложение состава», — заявил Терюшков.

  • Оба футболиста присоединились к «Химкам» зимой.
  • После перехода 38-летний Жирков провел 3 матча, 33-летний Мамаев – 1.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
«Химки» объявили об уходе трех игроков
Губерниев: «Жиркову пора становиться тренером, а Мамаеву рано заканчивать карьеру»
Юран – о Жиркове и Мамаеве в «Химках»: «Будет омоложение команды» 2
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:31
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +12701

    playsh 1 час назад

    Интересно,сколько бабла получили за полгода при таком количестве игр?Учителю или врачу лет пять за такие деньги работать надо,кабы не больше.Хороша зимовка.Вспоминаем Кутепова...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +24771

    vladimir-7 1 час назад

    Перезимовали в Химках, а дальше будут искать местечко для очередной зимовки.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +204

    Predator_utm > vladimir-7 1 час назад

    а что тут искать?вон Оренбург вернулся в элиту

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11