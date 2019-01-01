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Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал будущее тренера Федотова

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг склоняется к тому, что Владимир Федотов останется на посту главного тренера команды.

«Федотов – самодостаточный человек. Все видят, как его принимает команда. Я ему сказал одну вещь: «Владимир Валентинович, ты, как художник, который нарисовал картину, а ребята по этой картине двигаются вперед».

Не видел в его мыслях, чтобы он мог нашу команду покинуть. Тут у нас полное взаимопонимание. Команда его любит, он полностью отдает все силы ей. Думаю, так будет и дальше», – сказал Ротенберг.

  • Федотов возглавляет «Сочи» с 2020 года.
  • Под его руководством команда впервые в истории финишировала 2-й в РПЛ.
  • В услугах тренера заинтересованы «Динамо», ЦСКА и «Спартак».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Известия»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +261

    Slavan62 45 минут назад

    Ему если и переходить, то в Зенит вместо Семака

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