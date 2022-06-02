Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал будущее тренера Федотова

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг склоняется к тому, что Владимир Федотов останется на посту главного тренера команды.

«Федотов – самодостаточный человек. Все видят, как его принимает команда. Я ему сказал одну вещь: «Владимир Валентинович, ты, как художник, который нарисовал картину, а ребята по этой картине двигаются вперед».

Не видел в его мыслях, чтобы он мог нашу команду покинуть. Тут у нас полное взаимопонимание. Команда его любит, он полностью отдает все силы ей. Думаю, так будет и дальше», – сказал Ротенберг.

Федотов возглавляет «Сочи» с 2020 года.

Под его руководством команда впервые в истории финишировала 2-й в РПЛ.

В услугах тренера заинтересованы «Динамо», ЦСКА и «Спартак».

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