Федотов решил остаться в «Сочи» ещe минимум на сезон. Ему повысили зарплату («Первый спорт»)

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов продлил контракт с клубом.

Федотов принял принципиальное решение остаться в «Сочи» ещe минимум на сезон на улучшенных условиях контракта, сообщает телеграм-канал «Первый спорт».

Федотов возглавляет «Сочи» с 2020 года.

Под его руководством команда впервые в истории финишировала 2-й в РПЛ.

В услугах тренера заинтересованы «Динамо», ЦСКА и «Спартак».

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