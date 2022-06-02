Федотов решил остаться в «Сочи» ещe минимум на сезон. Ему повысили зарплату («Первый спорт»)

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов продлил контракт с клубом.
Федотов принял принципиальное решение остаться в «Сочи» ещe минимум на сезон на улучшенных условиях контракта, сообщает телеграм-канал «Первый спорт».
- Федотов возглавляет «Сочи» с 2020 года.
- Под его руководством команда впервые в истории финишировала 2-й в РПЛ.
- В услугах тренера заинтересованы «Динамо», ЦСКА и «Спартак».
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»