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  • Федотов решил остаться в «Сочи» ещe минимум на сезон. Ему повысили зарплату («Первый спорт»)

Федотов решил остаться в «Сочи» ещe минимум на сезон. Ему повысили зарплату («Первый спорт»)

2 июня 2022, 14:58
8

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов продлил контракт с клубом.

Федотов принял принципиальное решение остаться в «Сочи» ещe минимум на сезон на улучшенных условиях контракта, сообщает телеграм-канал «Первый спорт».

  • Федотов возглавляет «Сочи» с 2020 года.
  • Под его руководством команда впервые в истории финишировала 2-й в РПЛ.
  • В услугах тренера заинтересованы «Динамо», ЦСКА и «Спартак».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Федотов Владимир
Комментарии (8)
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1654173037
Кто в РПЛ лучше Сочи? Только Зенит пока. Так какой смысл уходить?
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Skull_Boy
1654174615
Зря
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Беспонтий
1654174900
на опыте от добра добра не ищут нормальная позиция
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Юрэс
1654175103
Да идеальное решение
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vladimir-7
1654176356
Жираф большой, ему видней. (из песни В. Высоцкого)
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Shotlandets86
1654181850
От добра добра не ищут.
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sobaka120982
1654191160
Хорошая новость!!!!
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