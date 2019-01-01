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Федотов решил остаться в «Сочи» ещe минимум на сезон. Ему повысили зарплату («Первый спорт»)

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов продлил контракт с клубом.

Федотов принял принципиальное решение остаться в «Сочи» ещe минимум на сезон на улучшенных условиях контракта, сообщает телеграм-канал «Первый спорт».

  • Федотов возглавляет «Сочи» с 2020 года.
  • Под его руководством команда впервые в истории финишировала 2-й в РПЛ.
  • В услугах тренера заинтересованы «Динамо», ЦСКА и «Спартак».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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Сегодня, 14:58
Комментарии6
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    Рейтинг: +24763

    vladimir-7 4 минуты назад

    Жираф большой, ему видней. (из песни В. Высоцкого)

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    Рейтинг: +891

    Юрэс 25 минут назад

    Да идеальное решение

    0
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    Рейтинг: +2897

    Беспонтий 28 минут назад

    на опыте
    от добра добра не ищут
    нормальная позиция

    0
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    Рейтинг: +13667

    Skull_Boy 33 минуты назад

    Зря

    0
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    Рейтинг: +303

    Азбука 59 минут назад

    Кто в РПЛ лучше Сочи? Только Зенит пока. Так какой смысл уходить?

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    Рейтинг: +10270

    Alekxei Z. 1 час назад

    Это его выбор, его право.
    Сочи всегда будет периферийной командой.

    0
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