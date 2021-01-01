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В РФС рассказали, от чего зависит итоговая сумма компенсации за отстранение российских команд от международных турниров

Служба коммуникаций РФС дала комментарий по поводу возможного возмещения убытков российским клубам и сборным со стороны ФИФА и УЕФА.

«Российский футбольный союз будет рассматривать вопрос о компенсации прямых и косвенных убытков, которые РФС понес вследствие решений, принятых УЕФА и ФИФА.

При этом для окончательного подсчета их объема необходимо дождаться в том числе завершения рассмотрения в CAS дел об отстранении российских команд от международных матчей, так как от вердикта суда зависит итоговая сумма.

Срок исковой давности по этой категории дел составляет десять лет, поэтому РФС не видит необходимости форсировать процесс, но ставит своей задачей осуществить максимально корректный расчет и минимизировать все возможные риски», – говорится в заявлении.

  • УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Сборная России не примет участие в Лиге наций, стартовавшей 1 июня.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Матч ТВ»

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