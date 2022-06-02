Бензема второй раз подряд стал лучшим игроком сезона в Европе по версии Onze Mondial

Нападающий «Реала» Карим Бензема получил награду от журнала Onze Mondial.

Его признали лучшим игроком Европы по итогам сезона-2021/22.

В голосовании читателей Onze Mondial французский форвард получил 37,2% поддержки. Он опередил Садио Мане (36,1%) и Роберта Левандовски (10,6%).

В прошедшем сезоне Бензема забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 46 матчах.

Он стал победителем в номинации Onze Mondial 2-й год подряд.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?