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Бензема второй раз подряд стал лучшим игроком сезона в Европе по версии Onze Mondial

Нападающий «Реала» Карим Бензема получил награду от журнала Onze Mondial.

Его признали лучшим игроком Европы по итогам сезона-2021/22.

В голосовании читателей Onze Mondial французский форвард получил 37,2% поддержки. Он опередил Садио Мане (36,1%) и Роберта Левандовски (10,6%).

  • В прошедшем сезоне Бензема забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 46 матчах.
  • Он стал победителем в номинации Onze Mondial 2-й год подряд.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Onze Mondial

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10247

    Alekxei Z. 50 минут назад

    Наверно каждое спортивное издание будет определять лучшего .
    Бомбардир , вы все опросы будите выкладывать ?

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