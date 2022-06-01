ЦСКА заработал в 2021 году на продаже игроков больше миллиарда рублей

РФС опубликовал отчет о финансовой деятельности клубов за 2021 год. Например, в нем указано, что ЦСКА получил от продажи игроков 1,049 миллиарда рублей.

Общие доходы клуба составили 4,8 миллиарда, расходы – 6,7 миллиарда. На развитие молодежного футбола ЦСКА потратил 285 миллионов. Агентские выплаты – 338 миллионов.

Убыток ЦСКА за 2021 год составил 980 миллионов рублей.

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