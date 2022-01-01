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Бонуччи: «Месси и Роналду по-прежнему лучшие в мире»

Защитник сборной Италии ЛеонЛеонардоуччи назвал лучших футболистов мира.

«Лионель Месси? Для футболиста, который получил столько «Золотых мячей», сложно подобрать какие-то характеристики. Наряду с Криштиану Роналду он по-прежнему лучший футболист мира. К Лионелю нужно отнестись с уважением», – сказал итальянец.

  • У Месси 7 «Золотых мячей», у Роналду – 5.
  • Оба игрока прошлым летом поменяли клубы.
  • Матч Италия – Аргентина начнется в 21:45 по Москве.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: УЕФА

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