Италия не может победить Аргентину 35 лет

Здорово играли аргентийцы. Италия на их фоне выглядела очень блекло. Может и хорошо, что Италия не попала на ЧМ. С такой игрой им там делать нечего. Забавно, что после матча аргентинцы качали Месси, а не тренера. Я такое увидел первый раз в жизни.
Сборная Аргентины стала победителем Финалиссимы, разгромив Италию со счетом 3:0.
Аргентинцы выиграли пять подряд матчей против итальянцев.
Последняя победа Италии над Аргентиной (3:1) датирована 1987 годом.
После этого аргентинцы обыгрывали соперника в трех товарищеских встречах, полуфинале ЧМ-1990 и Финалиссиме.
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?