Италия не может победить Аргентину 35 лет

Сборная Аргентины стала победителем Финалиссимы, разгромив Италию со счетом 3:0.

Аргентинцы выиграли пять подряд матчей против итальянцев.

Последняя победа Италии над Аргентиной (3:1) датирована 1987 годом.

После этого аргентинцы обыгрывали соперника в трех товарищеских встречах, полуфинале ЧМ-1990 и Финалиссиме.

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