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Италия не может победить Аргентину 35 лет

Сборная Аргентины стала победителем Финалиссимы, разгромив Италию со счетом 3:0.

Аргентинцы выиграли пять подряд матчей против итальянцев.

Последняя победа Италии над Аргентиной (3:1) датирована 1987 годом.

После этого аргентинцы обыгрывали соперника в трех товарищеских встречах, полуфинале ЧМ-1990 и Финалиссиме.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +711

    sined1951 58 минут назад

    Здорово играли аргентийцы. Италия на их фоне выглядела очень блекло. Может и хорошо, что Италия не попала на ЧМ. С такой игрой им там делать нечего. Забавно, что после матча аргентинцы качали Месси, а не тренера. Я такое увидел первый раз в жизни.

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