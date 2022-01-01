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Манчини прокомментировал разгромное поражение сборной Италии в Финалиссиме

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвел итоги проигранного матча против Аргентины.

  • Итальянцы потерпели разгромное поражение со счетом 0:3.
  • Команда упустила возможность стать победителем Финалиссимы – очной встречи чемпионов Европы и Южной Америки.

«Соперник был сильнее. В первом тайме мы оставались в игре, а после перерыва сделали недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию», – сказал Манчини.

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Источник: сайт УЕФА

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2031

    ItalianFootball 18 минут назад

    Что и требовалось доказать. Неизвестно что сломалось, но уже надо срочно, что-то менять.

    0
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  • ...
    Рейтинг: +10247

    Alekxei Z. 46 минут назад

    Просто без шансов...

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