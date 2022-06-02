Манчини прокомментировал разгромное поражение сборной Италии в Финалиссиме

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвел итоги проигранного матча против Аргентины.
- Итальянцы потерпели разгромное поражение со счетом 0:3.
- Команда упустила возможность стать победителем Финалиссимы – очной встречи чемпионов Европы и Южной Америки.
«Соперник был сильнее. В первом тайме мы оставались в игре, а после перерыва сделали недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию», – сказал Манчини.
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Источник: сайт УЕФА