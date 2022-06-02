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Манчини прокомментировал разгромное поражение сборной Италии в Финалиссиме

2 июня 2022, 09:12
2

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвел итоги проигранного матча против Аргентины.

  • Итальянцы потерпели разгромное поражение со счетом 0:3.
  • Команда упустила возможность стать победителем Финалиссимы – очной встречи чемпионов Европы и Южной Америки.

«Соперник был сильнее. В первом тайме мы оставались в игре, а после перерыва сделали недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию», – сказал Манчини.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: сайт УЕФА
Товарищеские матчи Италия Аргентина Манчини Роберто
Комментарии (2)
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ItalianFootball
1654153661
Что и требовалось доказать. Неизвестно что сломалось, но уже надо срочно, что-то менять.
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zigbert
1654172217
Игроки сборной Италии наверное были уже в отпуске.
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