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Месси прокомментировал победу сборной Аргентины в Финалиссиме

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался после выигранного матча против Италии.

  • Аргентинцы разгромили соперника со счетом 3:0.
  • Команда стала победителем Финалиссимы – очной встречи чемпионов Европы и Южной Америки.
  • Месси сделал 2 ассиста и был признан лучшим игроком матча.

«Сегодня был хороший экзамен, так как сборная Италии – превосходная команда. Знали, что будет хорошая игра и хорошая обстановка, чтобы подтвердить статус чемпионов.

Получился прекрасный финал с обилием аргентинцев. Впечатления, которые мы здесь испытали, прекрасны», – заявил Месси.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: сайт УЕФА

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10247

    Alekxei Z. 45 минут назад

    Да уж, с таким Месси Аргентина один из претендентов на Мундиале в этом году. Жаль ( для них ) , что ЧМ только через пол-года.

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