Месси прокомментировал победу сборной Аргентины в Финалиссиме

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался после выигранного матча против Италии.

Аргентинцы разгромили соперника со счетом 3:0.

Команда стала победителем Финалиссимы – очной встречи чемпионов Европы и Южной Америки.

Месси сделал 2 ассиста и был признан лучшим игроком матча.

«Сегодня был хороший экзамен, так как сборная Италии – превосходная команда. Знали, что будет хорошая игра и хорошая обстановка, чтобы подтвердить статус чемпионов.

Получился прекрасный финал с обилием аргентинцев. Впечатления, которые мы здесь испытали, прекрасны», – заявил Месси.

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