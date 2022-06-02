Месси прокомментировал победу сборной Аргентины в Финалиссиме

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался после выигранного матча против Италии.
- Аргентинцы разгромили соперника со счетом 3:0.
- Команда стала победителем Финалиссимы – очной встречи чемпионов Европы и Южной Америки.
- Месси сделал 2 ассиста и был признан лучшим игроком матча.
«Сегодня был хороший экзамен, так как сборная Италии – превосходная команда. Знали, что будет хорошая игра и хорошая обстановка, чтобы подтвердить статус чемпионов.
Получился прекрасный финал с обилием аргентинцев. Впечатления, которые мы здесь испытали, прекрасны», – заявил Месси.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: сайт УЕФА