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Яровинский: «Рубин» не будет пытаться подписывать Глушакова»

Генеральный директор «Рубин» Олег Яровинский прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику «Химок» Денису Глушакову.

«Нет, клуб не будет пытаться подписывать Глушакова. Информация, что он уходит из «Химок», — не подтверждена.

Не хотел бы ничего комментировать. «Химки» — такие же наши коллеги. Может, им всe это как-то может повредить. Поэтому я не могу вам сейчас ничего сказать: ни да, ни нет», — сказал Яровинский.

  • В прошедшем сезоне Глушаков забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче.
  • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
  • Экс-капитану «Спартака» в январе исполнилось 35 лет.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +31758

    VVM1964 13 минут назад

    Что даже в ФНЛ не нужен ?

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