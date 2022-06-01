Яровинский: «Рубин» не будет пытаться подписывать Глушакова»

Генеральный директор «Рубин» Олег Яровинский прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику «Химок» Денису Глушакову.
«Нет, клуб не будет пытаться подписывать Глушакова. Информация, что он уходит из «Химок», — не подтверждена.
Не хотел бы ничего комментировать. «Химки» — такие же наши коллеги. Может, им всe это как-то может повредить. Поэтому я не могу вам сейчас ничего сказать: ни да, ни нет», — сказал Яровинский.
- В прошедшем сезоне Глушаков забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче.
- Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
- Экс-капитану «Спартака» в январе исполнилось 35 лет.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: «Чемпионат»