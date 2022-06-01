Николосн и Макаров дисквалифицированы на два матча Кубка России

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон и полузащитник «Динамо» Денис Макаров дисквалифицированы на два матча за инцидент, который произошел после финального матча Кубка России.

Николсон после финального свистка ударил полузащитника «Динамо» Никола Моро. В потасовке также участвовал Макаров.

«В финале Кубка России было два удаления – за агрессивное поведение после финального свистка прямые красные карточки получили Шамар Николсон и Денис Макаров.

Помимо автоматической дисквалификации, КДК РФС дополнительно отстранил игроков ещe на один матч. Суммарно футболисты пропустят по две игры в следующем розыгрыше Кубка», – сообщает пресс-служба РФС.

«Спартак» выиграл у «Динамо» со счетом 2:1.

Это первый трофей для команды с 2017 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?