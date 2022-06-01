Жирков и Мамаев покинут «Химки». Они станут свободными агентами

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб не продлит контракты с Юрием Жирковым и Павлом Мамаевым.
«Мы очень благодарны Юрию Жиркову и Павлу Мамаеву за то, что они в трудную минуту пришли к нам на помощь, помогли сохранить место в премьер-лиге и выполнить основную задачу.
В ближайшее время мы определимся, но, скорее всего, контракты с ними мы продлевать не будем. Потому что мы все-таки хотим ориентироваться на доморощенных молодых спортсменов. Поэтому мы благодарим Юрия и Павла за ту работу, которую они провели в клубе», – сказал Терюшков.
- 38-летний Жирков в сезоне РПЛ провел 3 матча.
- 33-летний Мамаев в чемпионате России провел за «Химки» 7 игр.
- Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.
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Источник: «Р-Спорт»