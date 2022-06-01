«Бавария» нацелилась на Лаймера из «Лейпцига»

«Баварии» нужен полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер. Клуб Доменико Тедеско хочет получить за игрока 20 миллионов евро, пишет Bayern & Germany со ссылкой на немецкое издание Bild.

Баварцы уже подписали в среднюю линию Райана Гравенберха из «Аякса».

25-летний Лаймер в минувшем сезоне Бундеслиги провел 26 матчей, забил 4 гола, сделал столько же ассистов.

Австриец в Лейпциге с 2017 года.

Лаймер – воспитанник «Зальцбурга».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?