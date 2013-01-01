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«Бавария» нацелилась на Лаймера из «Лейпцига»

«Баварии» нужен полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер. Клуб Доменико Тедеско хочет получить за игрока 20 миллионов евро, пишет Bayern & Germany со ссылкой на немецкое издание Bild.

Баварцы уже подписали в среднюю линию Райана Гравенберха из «Аякса».

  • 25-летний Лаймер в минувшем сезоне Бундеслиги провел 26 матчей, забил 4 гола, сделал столько же ассистов.
  • Австриец в Лейпциге с 2017 года.
  • Лаймер – воспитанник «Зальцбурга».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: твиттер Bayern & Germany

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