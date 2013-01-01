Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

Агент Иско предложил футболиста «Роме» в качестве свободного агента

Бывший полузащитник «Реала» Иско может перейти в «Рому».

По информации RomaPress со ссылкой на Sportitalia, агент испанца Жорже Мендеш предложил футболиста «Роме» в качестве свободного агента.

Римский клуб рассмотрит вариант с подписанием Иско в связи с возможным уходом Генриха Мхитаряна.

  • Вчера Иско объявил об уходе из «Реала».
  • Испанец выступал за «Реал» с 2013 года.
  • Он выиграл 19 трофеев, 5 из которых – победа в Лиге чемпионов.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Иско объявил об уходе из «Реала». Он 5 раз выиграл ЛЧ за 9 лет в клубе 3
«Было непросто найти фото, на котором мы играем»: Иско поздравил Марсело с днем рождения 1
Иско получит самую большую зарплату в истории «Бетиса» (AS) 3
Источник: RomaPress

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 23:38
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11