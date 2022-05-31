Агент Иско предложил футболиста «Роме» в качестве свободного агента

Бывший полузащитник «Реала» Иско может перейти в «Рому».

По информации RomaPress со ссылкой на Sportitalia, агент испанца Жорже Мендеш предложил футболиста «Роме» в качестве свободного агента.

Римский клуб рассмотрит вариант с подписанием Иско в связи с возможным уходом Генриха Мхитаряна.

Вчера Иско объявил об уходе из «Реала».

Испанец выступал за «Реал» с 2013 года.

Он выиграл 19 трофеев, 5 из которых – победа в Лиге чемпионов.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?