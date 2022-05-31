Агент Иско предложил футболиста «Роме» в качестве свободного агента

Бывший полузащитник «Реала» Иско может перейти в «Рому».
По информации RomaPress со ссылкой на Sportitalia, агент испанца Жорже Мендеш предложил футболиста «Роме» в качестве свободного агента.
Римский клуб рассмотрит вариант с подписанием Иско в связи с возможным уходом Генриха Мхитаряна.
- Вчера Иско объявил об уходе из «Реала».
- Испанец выступал за «Реал» с 2013 года.
- Он выиграл 19 трофеев, 5 из которых – победа в Лиге чемпионов.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: RomaPress