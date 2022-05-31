«Когда пела МакSим, там не мурашки, а волдыри пошли». Игрок «Химок» – о выступлении певицы на Кубке России

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук остался под большим впечатлением от выступления певицы МакSим в финале Кубка России.

«В этом сезоне особо запомнились последние игры. Финал Кубка России я смотрел дома, очень жаль, что не получилось посмотреть на стадионе. Но после игры у меня были такие эмоции, которых иногда не бывает после своих матчей.

Когда МакSим исполняла песню и весь стадион пел, там не то что мурашки, там волдыри пошли. Это просто супер! Как в России кто-то говорит, что здесь нет футбола? Вы посмотрите! Это топ, такие эмоции», – сказал Кухарчук.

Песня «Знаешь ли ты» – неофициальный гимн фанатов «Спартака».

Фанаты часто поют песню на выездных матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?