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Семин – об уходе Ротенберга из «Локо»: «У Бориса большая роль в команде в плане психологии»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об уходе из клуба защитника Бориса Ротенберга.

«Приходит время, когда нужно расставаться. Наверное, в какой-то мере это оправданное решение. Тем более у него серьезный футбольный возраст, особенно после такой травмы.

Я помню травму, которую он получил в кубковом матче с «Рубином». В том сезоне мы выиграли Кубок России, и в этом есть его большая заслуга.

Хочу сказать, что Борис в период моей работы в клубе сделал многое. Его большая заслуга в том, что «Локомотив» в то время стал чемпионом, дважды выиграл серебряные медали и кубок. У него большая роль в команде в плане психологии.

Мне бы хотелось ему пожелать не уходить из футбола, оставаться в футболе в качестве руководителя. Он многое знает в этой профессии, он объективный человек. Думаю, что у него хорошее будущее на новом поприще», – сказал Семин.

  • 36-летний футболист выступал за клуб с 2016 года.
  • За 6 сезонов он провел 17 матчей, из-за травм не играет с декабря 2018 года.
  • «Локо» не продлил контракт с Ротенбергом.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1342

    zarsm 35 минут назад

    Борис-легенда!

    0
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  • ...
    Рейтинг: +22839

    DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

    За 6 сезонов 17 матчей... дальше без комментариев...

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