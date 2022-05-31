Семин – об уходе Ротенберга из «Локо»: «У Бориса большая роль в команде в плане психологии»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об уходе из клуба защитника Бориса Ротенберга.

«Приходит время, когда нужно расставаться. Наверное, в какой-то мере это оправданное решение. Тем более у него серьезный футбольный возраст, особенно после такой травмы.

Я помню травму, которую он получил в кубковом матче с «Рубином». В том сезоне мы выиграли Кубок России, и в этом есть его большая заслуга.

Хочу сказать, что Борис в период моей работы в клубе сделал многое. Его большая заслуга в том, что «Локомотив» в то время стал чемпионом, дважды выиграл серебряные медали и кубок. У него большая роль в команде в плане психологии.

Мне бы хотелось ему пожелать не уходить из футбола, оставаться в футболе в качестве руководителя. Он многое знает в этой профессии, он объективный человек. Думаю, что у него хорошее будущее на новом поприще», – сказал Семин.

36-летний футболист выступал за клуб с 2016 года.

За 6 сезонов он провел 17 матчей, из-за травм не играет с декабря 2018 года.

«Локо» не продлил контракт с Ротенбергом.

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