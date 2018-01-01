Семин – об уходе Ротенберга из «Локо»: «У Бориса большая роль в команде в плане психологии»

Борис-легенда!
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об уходе из клуба защитника Бориса Ротенберга.
«Приходит время, когда нужно расставаться. Наверное, в какой-то мере это оправданное решение. Тем более у него серьезный футбольный возраст, особенно после такой травмы.
Я помню травму, которую он получил в кубковом матче с «Рубином». В том сезоне мы выиграли Кубок России, и в этом есть его большая заслуга.
Хочу сказать, что Борис в период моей работы в клубе сделал многое. Его большая заслуга в том, что «Локомотив» в то время стал чемпионом, дважды выиграл серебряные медали и кубок. У него большая роль в команде в плане психологии.
Мне бы хотелось ему пожелать не уходить из футбола, оставаться в футболе в качестве руководителя. Он многое знает в этой профессии, он объективный человек. Думаю, что у него хорошее будущее на новом поприще», – сказал Семин.
- 36-летний футболист выступал за клуб с 2016 года.
- За 6 сезонов он провел 17 матчей, из-за травм не играет с декабря 2018 года.
- «Локо» не продлил контракт с Ротенбергом.
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.