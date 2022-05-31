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  • Семин – об уходе Ротенберга из «Локо»: «У Бориса большая роль в команде в плане психологии»

Семин – об уходе Ротенберга из «Локо»: «У Бориса большая роль в команде в плане психологии»

31 мая 2022, 19:59
7

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об уходе из клуба защитника Бориса Ротенберга.

«Приходит время, когда нужно расставаться. Наверное, в какой-то мере это оправданное решение. Тем более у него серьезный футбольный возраст, особенно после такой травмы.

Я помню травму, которую он получил в кубковом матче с «Рубином». В том сезоне мы выиграли Кубок России, и в этом есть его большая заслуга.

Хочу сказать, что Борис в период моей работы в клубе сделал многое. Его большая заслуга в том, что «Локомотив» в то время стал чемпионом, дважды выиграл серебряные медали и кубок. У него большая роль в команде в плане психологии.

Мне бы хотелось ему пожелать не уходить из футбола, оставаться в футболе в качестве руководителя. Он многое знает в этой профессии, он объективный человек. Думаю, что у него хорошее будущее на новом поприще», – сказал Семин.

  • 36-летний футболист выступал за клуб с 2016 года.
  • За 6 сезонов он провел 17 матчей, из-за травм не играет с декабря 2018 года.
  • «Локо» не продлил контракт с Ротенбергом.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ротенберг Борис Семин Юрий
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1654019620
За 6 сезонов 17 матчей... дальше без комментариев...
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zarsm
1654020130
Борис-легенда!
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Павелий
1654027601
Психология разлагателя: смотрите, я ничерта не делаю, зато сижу на контракте, потому что у меня важный папа.
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САДЫЧОК
1654031872
Семин втирает ! Не роль у него большая - а кошелек !
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