Федотов: «Играй «Партизан» в России, он бы даже в ФНЛ лицензирование не прошел»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о критериях лицензирования в РПЛ.

— Вы как человек, работавший в «Оренбурге», думаете, стоит ли РПЛ обращать внимание на вместимость стадиона, от чего и пострадал клуб в прошлом году?

— Я считаю, надо быть гибче. Например, у «Партизана» очень старый стадион. Когда приехали туда, пришлось располагаться в двух раздевалках, потому что в одной места на всех не хватало. Так что, играй «Партизан» у нас, он бы даже в ФНЛ лицензирование не прошел.

Мне кажется, основным критерием всe же должно быть качество команды. Понятно, что вопросы улучшения инфраструктуры надо решать, но численность стадиона на данном этапе не играет первоочередной роли.

«Эйбар» на арене в 7 тысяч зрителей спокойно играет в Ла Лиге, да и вообще таких примеров в Европе масса. На первом месте должен быть футбол и спортивный принцип.

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