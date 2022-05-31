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  • Федотов: «Играй «Партизан» в России, он бы даже в ФНЛ лицензирование не прошел»

Федотов: «Играй «Партизан» в России, он бы даже в ФНЛ лицензирование не прошел»

31 мая 2022, 19:26
4

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о критериях лицензирования в РПЛ.

— Вы как человек, работавший в «Оренбурге», думаете, стоит ли РПЛ обращать внимание на вместимость стадиона, от чего и пострадал клуб в прошлом году?

— Я считаю, надо быть гибче. Например, у «Партизана» очень старый стадион. Когда приехали туда, пришлось располагаться в двух раздевалках, потому что в одной места на всех не хватало. Так что, играй «Партизан» у нас, он бы даже в ФНЛ лицензирование не прошел.

Мне кажется, основным критерием всe же должно быть качество команды. Понятно, что вопросы улучшения инфраструктуры надо решать, но численность стадиона на данном этапе не играет первоочередной роли.

«Эйбар» на арене в 7 тысяч зрителей спокойно играет в Ла Лиге, да и вообще таких примеров в Европе масса. На первом месте должен быть футбол и спортивный принцип.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Партизан Федотов Владимир
Комментарии (4)
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BRO_football
1654017020
Имея хороший и вместительный стадион клубы смогут зарабатывать на болельщиках, продавая билеты, абонементы и клубную атрибутику. Также на большом стадионе при большой вместимости можно дорого продавать рекламу и привлекать спонсоров. Во всём мире именно такой заработок ценится больше всего. Клубы с маленьким и старым стадионом в большинстве случаев продолжат сидеть на госбюджете, не имея возможности зарабатывать самим. Вот поэтому при лицензировании в России так важно наличие хорошего стадиона. Да и легионерам, привыкшим играть в престижных европейских чемпионатах, просто стыдно показывать наши старые стадионы.
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