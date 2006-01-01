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Фанаты «Реала» во время чемпионского парада скандировали: «Мбаппе – сукин сын»

Болельщики «Реала» недовольны решением нападающего Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

  • Футболист продлил контракт с парижанами до 2025 года, отказав при этом мадридскому клубу.
  • Сообщалось, что у 23-летнего француза есть устная договоренность с «Реалом», однако он в итоге ее нарушил.

За это фанаты победителя Лиги чемпионов стали оскорблять форварда во время чемпионского парада. Они скандировали: «Мбаппе – сукин сын».

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Источник: Get French Football News

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Комментарии5
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    Рейтинг: +11830

    DeStar 35 минут назад

    ну в каком-то смысле я их понимаю, и даже поддерживаю
    Хотя мбаппе сам решает свою судьбу и за это , вроде как, освистывать не стоит..

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    Рейтинг: +3357

    Enter2006 1 час назад

    Ну а что поделаешь, у него "предложенное бабло" перевесило "мечту детства"...

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    Рейтинг: +24343

    bset 2 часа назад

    Зато теперь точно туда не перейдет. Даже думать не нужно)

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    Рейтинг: +148

    Azenkur > bset 1 час назад

    Перейдёт после 30, мечта детства же))

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    Рейтинг: +78

    Abu Yusuf > Azenkur 1 час назад

    Его не возьмут никогда в Реал.

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