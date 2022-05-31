Фанаты «Реала» во время чемпионского парада скандировали: «Мбаппе – сукин сын»

Болельщики «Реала» недовольны решением нападающего Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

Футболист продлил контракт с парижанами до 2025 года, отказав при этом мадридскому клубу.

Сообщалось, что у 23-летнего француза есть устная договоренность с «Реалом», однако он в итоге ее нарушил.

За это фанаты победителя Лиги чемпионов стали оскорблять форварда во время чемпионского парада. Они скандировали: «Мбаппе – сукин сын».

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