«Реал» согласовал с Мбаппе все условия контракта, но француз пока не подписал его (The Athletic)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе еще не связал себя с «Реалом» официальным договором.
Стороны согласовали все условия личного контракта 23-летнего француза, однако футболист пока не подписывал документы.
Парижане не оставляют попыток переубедить форварда и сохранить его в составе.
- Мбаппе в этом сезоне забил 36 голов и сделал 26 ассистов в 45 матчах.
- Он пообещал объявить решение о своем будущем до 28 мая.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: The Athletic