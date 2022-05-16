«Реал» согласовал с Мбаппе все условия контракта, но француз пока не подписал его (The Athletic)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе еще не связал себя с «Реалом» официальным договором.

Стороны согласовали все условия личного контракта 23-летнего француза, однако футболист пока не подписывал документы.

Парижане не оставляют попыток переубедить форварда и сохранить его в составе.

Мбаппе в этом сезоне забил 36 голов и сделал 26 ассистов в 45 матчах.

Он пообещал объявить решение о своем будущем до 28 мая.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?