Мбаппе пообещал объявить решение о своем будущем до 28 мая

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в ближайшие две недели назовет клуб, в котором будет выступать в следующем сезоне.
«Я официально объявлю о своем решении перед тем, как присоединюсь к сборной Франции», – сказал 23-летний футболист.
- Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает 30 июня.
- Парижский клуб пытается продлить с ним соглашение.
- Также на форварда претендует «Реал».
- Французская сборная начнет подготовку к ближайшим матчам 28 мая.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: твиттер Фабрицио Романо