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Мбаппе пообещал объявить решение о своем будущем до 28 мая

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в ближайшие две недели назовет клуб, в котором будет выступать в следующем сезоне.

«Я официально объявлю о своем решении перед тем, как присоединюсь к сборной Франции», – сказал 23-летний футболист.

  • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает 30 июня.
  • Парижский клуб пытается продлить с ним соглашение.
  • Также на форварда претендует «Реал».
  • Французская сборная начнет подготовку к ближайшим матчам 28 мая.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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