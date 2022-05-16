Мбаппе пообещал объявить решение о своем будущем до 28 мая

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в ближайшие две недели назовет клуб, в котором будет выступать в следующем сезоне.

«Я официально объявлю о своем решении перед тем, как присоединюсь к сборной Франции», – сказал 23-летний футболист.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает 30 июня.

Парижский клуб пытается продлить с ним соглашение.

Также на форварда претендует «Реал».

Французская сборная начнет подготовку к ближайшим матчам 28 мая.

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