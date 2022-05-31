«Партизан» и «Црвена Звезда» интересуются Родригао. Они готовы заплатить «Сочи» 2-3 миллиона

Защитник «Сочи» Родригао может продолжить карьеру в чемпионате Сербии.

По информации Metaratings, 26-летним бразильцем интересуются «Партизан» и «Црвена Звезда». Они готовы предложить за футболиста 2-3 миллиона евро.

Один из этих клубов уже отправил «Сочи» предложение в размере 3 миллионов евро.

Родригао провел 31 матч в этом сезоне, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Его контракт с «Сочи» истекает следующим летом.

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