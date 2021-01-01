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«Партизан» и «Црвена Звезда» интересуются Родригао. Они готовы заплатить «Сочи» 2-3 миллиона

Защитник «Сочи» Родригао может продолжить карьеру в чемпионате Сербии.

По информации Metaratings, 26-летним бразильцем интересуются «Партизан» и «Црвена Звезда». Они готовы предложить за футболиста 2-3 миллиона евро.

Один из этих клубов уже отправил «Сочи» предложение в размере 3 миллионов евро.

  • Родригао провел 31 матч в этом сезоне, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
  • Его контракт с «Сочи» истекает следующим летом.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Metaratings

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