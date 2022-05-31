В «Баварии» осудили Левандовски за слова про клуб: «Такие заявления ни к чему не приведут»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан раскритиковал нападающего Роберта Левандовски за высказывания в адрес клуба.

Вчера 33-летний поляк заявил: «Моя эра в «Баварии» закончилась. Я больше не хочу здесь играть».

«Не могу сказать, почему Роберт выбрал такой способ сообщить о своей ситуации. Подобные публичные заявления ни к чему не приведут.

Роберт дважды подряд становился здесь лучшим бомбардиром мира. Он должен понимать, что у него есть в «Баварии».

Благодарность – это не улица с односторонним движением», – сказал Кан.

В этом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.

Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.

Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?