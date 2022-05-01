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В «Баварии» осудили Левандовски за слова про клуб: «Такие заявления ни к чему не приведут»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан раскритиковал нападающего Роберта Левандовски за высказывания в адрес клуба.

Вчера 33-летний поляк заявил: «Моя эра в «Баварии» закончилась. Я больше не хочу здесь играть».

«Не могу сказать, почему Роберт выбрал такой способ сообщить о своей ситуации. Подобные публичные заявления ни к чему не приведут.

Роберт дважды подряд становился здесь лучшим бомбардиром мира. Он должен понимать, что у него есть в «Баварии».

Благодарность – это не улица с односторонним движением», – сказал Кан.

  • В этом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
  • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Sport1

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2026

    ItalianFootball 32 минуты назад

    Зато без расшаркиваний Бобби сказал, все конец, давай до свидания! А то есть санта-барбары с Киллианами всякими)

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    Рейтинг: +2640

    acor94 1 час назад

    Ну тут скорее Бавария брала тарелки только с помощью Левы. Он отдал молодость клубу, устал, хочет сменить обстановку. Отпустите ради бога, тем более деньги за него дают.

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