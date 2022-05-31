Шишкин: «Не зря «Спартак» называют народной командой. Когда он выигрывает, побеждает вся Россия»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал победу клуба над «Динамо» (2:1) в финале Кубка России.

«Какой может быть комментарий – конечно же, все довольны, радостны, игра была такая драматичная. И хорошо, что финал проводили в Лужниках – полный стадион болельщиков, отличное шоу сделали, артистов пригласили. Концовка с незабитым пенальти... Всего хватило в этом матче!

И здорово, что «Спартак» взял трофей. Не зря говорят, что когда выигрывает «Спартак» – выигрывает вся Россия, такое ощущение. Потому что вчера гулял вечером по парку, все праздновали.

Не зря «Спартак» называют народной командой – для болельщиков это грандиозное событие, они это заслужили», – сказал Шишкин.

Москвичи выиграли Кубок России впервые с 2003 года.

«Спартак» занял 10-е место в минувшем сезоне РПЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?