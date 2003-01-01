Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
3 Тест: дороже фильм или футболист?
Тест: дороже фильм или футболист?

Шишкин: «Не зря «Спартак» называют народной командой. Когда он выигрывает, побеждает вся Россия»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал победу клуба над «Динамо» (2:1) в финале Кубка России.

«Какой может быть комментарий – конечно же, все довольны, радостны, игра была такая драматичная. И хорошо, что финал проводили в Лужниках – полный стадион болельщиков, отличное шоу сделали, артистов пригласили. Концовка с незабитым пенальти... Всего хватило в этом матче!

И здорово, что «Спартак» взял трофей. Не зря говорят, что когда выигрывает «Спартак» – выигрывает вся Россия, такое ощущение. Потому что вчера гулял вечером по парку, все праздновали.

Не зря «Спартак» называют народной командой – для болельщиков это грандиозное событие, они это заслужили.

  • Москвичи выиграли Кубок России впервые с 2003 года.
  • «Спартак» занял 10-е место в минувшем сезоне РПЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Аршавин: «Спартак» не мог проиграть «Динамо» в той обстановке, которая была на финале» 2
Дюков – о финале Кубка России: «Настоящий футбольный праздник»
«17 забил, 18-й промажешь». Умяров рассказал, как мешал Фомину бить пенальти в финале Кубка России 10
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 07:26
Комментарии12
...
  • ...
    Рейтинг: +716

    БеZуМныЙ 19 минут назад

    Сейчас спартак антинародная команда.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14165

    NewLife > БеZуМныЙ 18 минут назад

    Оправдываешь свой ник, безмозглый.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5633

    Давид59 56 минут назад

    Ага! Попраздновали! Про то как вязали на улицах фанатов читал. Им было особенно хорошо в автозаках. Просто праздник.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10160

    alp 1 час назад

    огда выигрывает «Спартак» – выигрывает вся Россия, такое ощущение

    очень субъективное ощущение, будем прямо говорить...

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +3386

    Klaido > alp 1 час назад

    так он сказал о средне статистических жителях России и не только, а не о представителях одного региона с административным лоббированием и давлением....
    что до субъективности: так у каждого мнение субъективное - свое - он свое и выразил..

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +10160

    alp > Klaido 1 час назад

    - он свое и выразил.. ну а я только это и подчеркнул.. сравнивать Спартак и Россию это, мягко говоря, странно

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14165

    NewLife 1 час назад

    Народ поддерживает свою команду!!

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +64991

    portero 1 час назад

    Мания величия, 90% намеления пофиг на футбол.... фанаты наиболее организованная часть, потому и шумят чуток, собралась толпа идиотов и всё они сила... никогда не любил стадо, не только к фанатам, но и прочим ZOMБИ....

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +3386

    Klaido > portero 1 час назад

    иди уже в свой коровник - чего наши ветки засоряешь?
    а...ну, да - ваших то нет...

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +64991

    portero > Klaido 1 час назад

    Не визжи боров кастрированный...

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +64991

    portero > Klaido 56 минут назад

    Зато у нас бычки все местные бегают, надеюсь не заленятся и будут играть лучше чем иносранцы....

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7522

    R_a_i_n 2 часа назад

    Ну вся кроме Питера. Там сразу как страусы 7-1 пишут!

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11