Дюков – о финале Кубка России: «Настоящий футбольный праздник»

Президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями от финального матча Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Эмоции переполняют всех, это настоящий футбольный праздник. Отличная погода, переполненные «Лужники», безумный по сюжету матч. Игра держала зрителей в напряжении до последних минут, такой футбол мы любим. Фантастика.

Уверены, что следующий сезон будет еще более интересным. Безусловно, финал Кубка может вернуться в «Лужники». Но у нас много стадионов, их нужно загружать.

Может быть, следующий финал мы проведем здесь. Москва умеет принимать такие матчи, как и другие российские города», – сказал Дюков.

«Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1.

Динамовцы не реализовали пенальти на 99-й минуте.

Спартаковцы выиграли Кубок России впервые с 2003 года.

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