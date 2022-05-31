Дюков – о финале Кубка России: «Настоящий футбольный праздник»

Президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями от финального матча Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».
«Эмоции переполняют всех, это настоящий футбольный праздник. Отличная погода, переполненные «Лужники», безумный по сюжету матч. Игра держала зрителей в напряжении до последних минут, такой футбол мы любим. Фантастика.
Уверены, что следующий сезон будет еще более интересным. Безусловно, финал Кубка может вернуться в «Лужники». Но у нас много стадионов, их нужно загружать.
Может быть, следующий финал мы проведем здесь. Москва умеет принимать такие матчи, как и другие российские города», – сказал Дюков.
- «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1.
- Динамовцы не реализовали пенальти на 99-й минуте.
- Спартаковцы выиграли Кубок России впервые с 2003 года.
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Источник: сайт РФС