Месси: «Бензема должен получить «Золотой мяч». Никаких сомнений»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси считает, что форвард «Реала» Карим Бензема должен получить «Золотой мяч».

«Думаю, нет никаких сомнений. Совершенно очевидно, что Бензема провел впечатляющий сезон и завершил его победой в Лиге чемпионов, будучи ключевым игроком во всех матчах.

Я думаю, что в этом году нет никаких сомнений», – сказал Месси.

Бензема забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 46 матчах этого сезона.

Француз стал лучшим бомбардиром в Примере и ЛЧ.

«Реал» выиграл Примеру, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?