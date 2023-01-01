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Месси: «Бензема должен получить «Золотой мяч». Никаких сомнений»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси считает, что форвард «Реала» Карим Бензема должен получить «Золотой мяч».

«Думаю, нет никаких сомнений. Совершенно очевидно, что Бензема провел впечатляющий сезон и завершил его победой в Лиге чемпионов, будучи ключевым игроком во всех матчах.

Я думаю, что в этом году нет никаких сомнений», – сказал Месси.

  • Бензема забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 46 матчах этого сезона.
  • Француз стал лучшим бомбардиром в Примере и ЛЧ.
  • «Реал» выиграл Примеру, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: TyC Sports

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Комментарии5
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    Рейтинг: +3329

    Enter2006 41 минуту назад

    А, ну если Месси так выбрал, то какие сомнения могут быть )) "Евровидение-2"

    0
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    Рейтинг: +2806

    Беспонтий 1 час назад

    терпеливое ожидание велеречивой речи бога
    закончилось ожидаемо

    и не вякнешь

    0
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    Рейтинг: +22838

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    "Великий": если не мне, то кому угодно, только не Роналду.

    1
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  • ...
    Рейтинг: +64981

    portero 1 час назад

    А как же одноклубник Мопед????

    1
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    ...
    Рейтинг: +2806

    Беспонтий > portero 1 час назад

    там шкафчик в раздевалке
    ну и всё такое

    0
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