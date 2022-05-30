Бабаев: «Переговоры по Языджи проходят тяжело. «Лилль» пока не готов подвинуться по деньгам»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о процессе переговоров по выкупу полузащитника Юсуфа Языджи у «Лилля».

«Переговоры проходят очень тяжело, но продолжаются. В чем причина? Сумма трансфера достаточно высокая с учетом сложившейся ситуации, которая не может трактоваться кроме как форс-мажорная.

Готов ли «Лилль» подвинуться по деньгам? Пока нет», — сказал Бабаев.

ЦСКА пытается сбить цену на Языджи, которая составляет 12 миллионов евро.

Языджи забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх за ЦСКА.

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