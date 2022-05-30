Бабаев: «Переговоры по Языджи проходят тяжело. «Лилль» пока не готов подвинуться по деньгам»

Нужно брать Языджи в аренду на год, а там будет видно, нужен он ЦСКА или нет,
и вопрос: будут ли российские клубы в дальнейшем участвовать в играх за ЕК?
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о процессе переговоров по выкупу полузащитника Юсуфа Языджи у «Лилля».
«Переговоры проходят очень тяжело, но продолжаются. В чем причина? Сумма трансфера достаточно высокая с учетом сложившейся ситуации, которая не может трактоваться кроме как форс-мажорная.
Готов ли «Лилль» подвинуться по деньгам? Пока нет», — сказал Бабаев.
- ЦСКА пытается сбить цену на Языджи, которая составляет 12 миллионов евро.
- Языджи забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх за ЦСКА.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?