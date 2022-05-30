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  • Анри – France Football: «Закрывайте голосование за «Золотой мяч». Бензема выиграл»

Анри – France Football: «Закрывайте голосование за «Золотой мяч». Бензема выиграл»

30 мая 2022, 16:35
9

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри считает, что нападающий «Реала» Карим Бензема должен получить «Золотой мяч».

«Я хотел бы сказать кое-что France Football и тем, кто голосует за обладателя «Золотого мяча».

Закрывайте голосование. Бензема выиграл. До свидания», – сказал Анри.

  • Бензема забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 46 матчах этого сезона.
  • Француз стал лучшим бомбардиром в Примере и ЛЧ.
  • «Реал» выиграл Примеру, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.

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Источник: CBS Sports
Испания. Примера Реал Бензема Карим Анри Тьерри
Комментарии (9)
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R_a_i_n
1653918030
Все эти Европейские голосовалки уже даже сами европейцы не понимают. Одна политика.
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"supermax"
1653918113
очумел? Мбаппе зачем контракт с псж продлевал тогда
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Loko_Roma
1653919213
Гному вручат, вот умора то будет
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Fusballer
1653920118
Нет. Это либо Месси, либо Мбаппе.
Ответить
Nikita Suarez
1653920372
Какой Бензема то ещё?! Не смешите людей!!! Отдайте Месси ))) Это его личная награда
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portero
1653922225
Даже интересно кому дадут??? Неужто Мопеду???
Ответить
Oldtrafford83
1653927076
Будет не весело если Бенз его не получит ибо конкурентов у него нет в этом году!!!
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Лфшт
1653937086
Если Бензема не выграет, То Франц Футбол можно закрывать
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