Анри – France Football: «Закрывайте голосование за «Золотой мяч». Бензема выиграл»

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри считает, что нападающий «Реала» Карим Бензема должен получить «Золотой мяч».

«Я хотел бы сказать кое-что France Football и тем, кто голосует за обладателя «Золотого мяча».

Закрывайте голосование. Бензема выиграл. До свидания», – сказал Анри.

Бензема забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 46 матчах этого сезона.

Француз стал лучшим бомбардиром в Примере и ЛЧ.

«Реал» выиграл Примеру, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.

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