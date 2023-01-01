Анри – France Football: «Закрывайте голосование за «Золотой мяч». Бензема выиграл»

Какой Бензема то ещё?!
Не смешите людей!!!
Отдайте Месси )))
Это его личная награда
Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри считает, что нападающий «Реала» Карим Бензема должен получить «Золотой мяч».
«Я хотел бы сказать кое-что France Football и тем, кто голосует за обладателя «Золотого мяча».
Закрывайте голосование. Бензема выиграл. До свидания», – сказал Анри.
- Бензема забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 46 матчах этого сезона.
- Француз стал лучшим бомбардиром в Примере и ЛЧ.
- «Реал» выиграл Примеру, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?