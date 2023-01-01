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Анри – France Football: «Закрывайте голосование за «Золотой мяч». Бензема выиграл»

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри считает, что нападающий «Реала» Карим Бензема должен получить «Золотой мяч».

«Я хотел бы сказать кое-что France Football и тем, кто голосует за обладателя «Золотого мяча».

Закрывайте голосование. Бензема выиграл. До свидания», – сказал Анри.

  • Бензема забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 46 матчах этого сезона.
  • Француз стал лучшим бомбардиром в Примере и ЛЧ.
  • «Реал» выиграл Примеру, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: CBS Sports

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Комментарии6
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    Рейтинг: +294

    Nikita Suarez 24 минуты назад

    Какой Бензема то ещё?!
    Не смешите людей!!!
    Отдайте Месси )))
    Это его личная награда

    1
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    Рейтинг: +13764

    Fusballer 28 минут назад

    Нет. Это либо Месси, либо Мбаппе.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +1309

    Loko_Roma 43 минуты назад

    Гному вручат, вот умора то будет

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +24339

    bset 56 минут назад

    У Месси в контракте прописано, что шейхи с парижанами договорились ЗМы ему во все карманы напихать. Не расстраивайте Гном Гномыча. Бензема выиграл ЛЧ, он лидер Реала. А у Месси последняя радость осталась, и ту забрать хотят...

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    Рейтинг: +10023

    "supermax" 1 час назад

    очумел? Мбаппе зачем контракт с псж продлевал тогда

    1
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    Рейтинг: +7464

    R_a_i_n 1 час назад

    Все эти Европейские голосовалки уже даже сами европейцы не понимают. Одна политика.

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