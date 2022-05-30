Бабаев – о будущем Березуцких: «Потерпите несколько дней. Возможны разные варианты»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о будущем главного тренера Алексея Березуцкого и его помощника Василия Березуцкого.

«Пока не готов комментировать. Не хочу кормить общими фразами — вроде как что-то сказал, а на самом деле не сказал ничего. Потерпите несколько дней. Возможны разные варианты», — сказал Бабаев.

ЦСКА финишировал на 5-м месте в РПЛ.

Березуцкий возглавляет команду с лета 2021 года.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?