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Бабаев – о будущем Березуцких: «Потерпите несколько дней. Возможны разные варианты»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о будущем главного тренера Алексея Березуцкого и его помощника Василия Березуцкого.

«Пока не готов комментировать. Не хочу кормить общими фразами — вроде как что-то сказал, а на самом деле не сказал ничего. Потерпите несколько дней. Возможны разные варианты», — сказал Бабаев.

  • ЦСКА финишировал на 5-м месте в РПЛ.
  • Березуцкий возглавляет команду с лета 2021 года.

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Источник: Sport24

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