Генич: «Глушаковым интересуются московские команды, вариант с «Динамо» сейчас приоритетный»

Комментатор «Матч ТВ» Константина Генич высказался о будущем полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

«Я знаю, что у Глушакова есть пункт в контракте, по которому он может бесплатно уйти из команды, просто уведомив клуб.

Это правда, что им интересуются московские команды, сейчас идет процесс выбора команды. Мне кажется, он сам не знает куда идти, потому что не знает, кто будет тренером.

Почему я написал, что он уходит в «Динамо»? Это действительно информация из достоверных источников.

Они близки к соглашению, но, конечно, никто из «Динамо» не будет это подтверждать сейчас. Но такой вариант есть и он сейчас приоритетный», – сказал Генич.

В прошедшем сезоне Глушаков забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче.

Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

Экс-капитану «Спартака» в январе исполнилось 35 лет.

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