«Химки» готовы отпустить Глушакова в «Динамо»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объяснил позицию клуба по поводу возможного перехода полузащитника Дениса Глушакова в «Динамо».

По его словам, если соответствующее предложение поступит, химчане не будут препятствовать трансферу.

«Может быть, после вчерашнего финала [Кубка России] «Динамо» сделало предложение Глушакову. Не исключено, что и «Спартак» может предложить ему вернуться.

Но в «Химки» никаких предложений не поступало. Денис полностью счастлив в команде, его устраивают условия, тренировки и коллектив, в котором он является лидером.

Но когда мы два года назад подписывали контракт, то договорились, что, если поступает предложение от топ-клуба, мы не будем препятствовать», – сказал Терюшков.

В прошедшем сезоне Глушаков забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче.

Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

Экс-капитану «Спартака» в январе исполнилось 35 лет.

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