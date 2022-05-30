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«Химки» готовы отпустить Глушакова в «Динамо»

30 мая 2022, 11:48
2

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объяснил позицию клуба по поводу возможного перехода полузащитника Дениса Глушакова в «Динамо».

По его словам, если соответствующее предложение поступит, химчане не будут препятствовать трансферу.

«Может быть, после вчерашнего финала [Кубка России] «Динамо» сделало предложение Глушакову. Не исключено, что и «Спартак» может предложить ему вернуться.

Но в «Химки» никаких предложений не поступало. Денис полностью счастлив в команде, его устраивают условия, тренировки и коллектив, в котором он является лидером.

Но когда мы два года назад подписывали контракт, то договорились, что, если поступает предложение от топ-клуба, мы не будем препятствовать», – сказал Терюшков.

  • В прошедшем сезоне Глушаков забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче.
  • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
  • Экс-капитану «Спартака» в январе исполнилось 35 лет.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Динамо Глушаков Денис
Комментарии (2)
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Беспонтий
1653900716
полковника никто не любит полковника никто не ждёт
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ilichkadr
1653900734
Похоже, что в «Динамо» и «Спартаке» пока не кому предлагать.
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