Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

«Химки» готовы отпустить Глушакова в «Динамо»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объяснил позицию клуба по поводу возможного перехода полузащитника Дениса Глушакова в «Динамо».

По его словам, если соответствующее предложение поступит, химчане не будут препятствовать трансферу.

«Может быть, после вчерашнего финала [Кубка России] «Динамо» сделало предложение Глушакову. Не исключено, что и «Спартак» может предложить ему вернуться.

Но в «Химки» никаких предложений не поступало. Денис полностью счастлив в команде, его устраивают условия, тренировки и коллектив, в котором он является лидером.

Но когда мы два года назад подписывали контракт, то договорились, что, если поступает предложение от топ-клуба, мы не будем препятствовать», – сказал Терюшков.

  • В прошедшем сезоне Глушаков забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче.
  • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
  • Экс-капитану «Спартака» в январе исполнилось 35 лет.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Генич: «Глушаковым интересуются московские команды, вариант с «Динамо» сейчас приоритетный»
В «Динамо» отреагировали на информацию об интересе к Глушакову 2
Глушаков перейдет в «Динамо» (Константин Генич) 5
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:48
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +15543

    ilichkadr 1 час назад

    Похоже, что в «Динамо» и «Спартаке» пока не кому предлагать.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2772

    Беспонтий 1 час назад

    полковника никто не любит
    полковника никто
    не ждёт

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11