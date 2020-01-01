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Степашин: «Шварц – хороший тренер, живой, который не испугался ни санкций, ни грязи»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин похвалил бывшего главного тренера команды Сандро Шварца.

«Очень жалко, что уходит Шварц, это последний его матч. Хороший парень, хороший тренер, живой, который не испугался ни санкций, ни грязи, отработал честно, нормально.

Футбол – вещь интернациональная. И когда нас не пускают там УЕФА, ФИФА разные, мне это непонятно», – сказал Шварц.

  • Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020 года.
  • В минувшем сезоне команда финишировала 3-й в РПЛ и дошла до финала Кубка России.
  • Сообщалось, что тренер уже договорился с «Гертой».

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Источник: «Комсомольская правда»

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