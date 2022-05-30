Президент РПЛ Хачатурянц поздравил «Спартак» с победой в Кубке России

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц поделился впечатлениями от финального матча Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» (2:1).
– Финал получился драматичным. Очень рад за «Спартак», что в год своего столетия клуб смог добиться столь важной для себя победы.
Зрители своим присутствием проголосовали за тот футбол, каким мы его хотим видеть. И команды своей игрой сделали подарок своим болельщикам.
Эта игра стала вишенкой на торте яркого сезона, финал стал важным событием для всего российского футбола.
– Можно порадоваться за «Спартак» и расстроиться за «Динамо», которое боролось за золото в РПЛ, но стало третьим, и проиграло финал.
– У них был шанс, и этот шанс они не использовали. Мне кажется, что футбольный бог был на стороне «Спартака».
Я поздравил команду «Спартак», владельца клуба Леонида Арнольдовича Федуна, главного тренера.
Для Паоло Ваноли победа очень важна, вспомните его слова о том, что он пережил при полном стадионе – эмоции, которые он не испытывал ранее. Это дорогого стоит. Видно, что это не просто слова.
– Появилась информация, что Федун в скором времени перестанет управлять клубом. Как прокомментируете это?
– Мне об этом ничего неизвестно.