Президент РПЛ Хачатурянц поздравил «Спартак» с победой в Кубке России

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц поделился впечатлениями от финального матча Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» (2:1).

– Финал получился драматичным. Очень рад за «Спартак», что в год своего столетия клуб смог добиться столь важной для себя победы.

Зрители своим присутствием проголосовали за тот футбол, каким мы его хотим видеть. И команды своей игрой сделали подарок своим болельщикам.

Эта игра стала вишенкой на торте яркого сезона, финал стал важным событием для всего российского футбола.

– Можно порадоваться за «Спартак» и расстроиться за «Динамо», которое боролось за золото в РПЛ, но стало третьим, и проиграло финал.

– У них был шанс, и этот шанс они не использовали. Мне кажется, что футбольный бог был на стороне «Спартака».

Я поздравил команду «Спартак», владельца клуба Леонида Арнольдовича Федуна, главного тренера.

Для Паоло Ваноли победа очень важна, вспомните его слова о том, что он пережил при полном стадионе – эмоции, которые он не испытывал ранее. Это дорогого стоит. Видно, что это не просто слова.

– Появилась информация, что Федун в скором времени перестанет управлять клубом. Как прокомментируете это?

– Мне об этом ничего неизвестно.