Бензема: «Хочу, чтобы Мбаппе сыграл за «Реал» вместе со мной. «ПСЖ» – это его выбор, который нужно уважать»

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Хочу, чтобы он смог реализовать мечту и сыграл за «Реал» вместе со мной. Сейчас Мбаппе выбрал «ПСЖ», мы должны уважать это.

Он молод, на нем лежит большая ответственность. Это его выбор», – сказал Бензема.

Мбаппе на прошлой неделе продлил контракт с «ПСЖ», несмотря на интерес «Реала».

«Реал» в субботу взял ЛЧ в 14-й раз.

У Мбаппе еврокубковых титулов нет.

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