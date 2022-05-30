Бензема: «Хочу, чтобы Мбаппе сыграл за «Реал» вместе со мной. «ПСЖ» – это его выбор, который нужно уважать»

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.
«Хочу, чтобы он смог реализовать мечту и сыграл за «Реал» вместе со мной. Сейчас Мбаппе выбрал «ПСЖ», мы должны уважать это.
Он молод, на нем лежит большая ответственность. Это его выбор», – сказал Бензема.
- Мбаппе на прошлой неделе продлил контракт с «ПСЖ», несмотря на интерес «Реала».
- «Реал» в субботу взял ЛЧ в 14-й раз.
- У Мбаппе еврокубковых титулов нет.
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Источник: Telefoot