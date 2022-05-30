Эменике – о «Спартаке»: «Рад видеть, что у одного из лучших клубов Европы все хорошо»

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике поздравил команду с победой в финале Кубка России над «Динамо» (2:1).

«Я очень-очень рад видеть, что у одного из лучших клубов Европы все хорошо. «Спартак» – отличный клуб, и то, как они каждый раз побеждают, доставляет мне радость.

Я хочу использовать эту возможность, чтобы поздравить болельщиков, команду и всю спартаковскую семью. Я их всех очень люблю», – сказал Эменике.

Москвичи выиграли Кубок России впервые с 2003 года.

«Спартак» занял 10-е место в минувшем сезоне РПЛ.

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