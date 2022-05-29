Аудитория телеграма Кубка России считает, что трофей возьмет «Спартак»

Организаторы Кубка России устроили голосование среди подписчиков официального телеграм-канала турнира. Задан вопрос, кто выиграет в финале: «Спартак» или «Динамо».

Большинство считает, что трофей достанется «Спартаку», который в этом году отпраздновал столетие.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в «Лужниках», которая начнется в 17:00 по Москве.

Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года, «Динамо» – с 1995 года.

«Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?