Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов доволен ажиотажем вокруг финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Давно такого не было, что болельщики готовы выкупить 200 тысяч билетов – «Лужники» оказались маленьким стадионом. Это радует!

Конечно, такие матчи, как правило, не бывают очень зрелищными. Что у «Спартака», что у «Динамо» огромное желание победить, но всe это отрицательно сказывается на игре. Много голов – ещe одна редкость. Мне кажется, сейчас «Спартак» в лучшем психологическом состоянии. Они одолеют «Динамо» со счeтом 2:0 или 2:1», – сказал Наумов.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в «Лужниках», которая начнется в 17:00 по Москве.

Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года, «Динамо» – с 1995 года.

«Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?