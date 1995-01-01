Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

Наумов: «Радует, что на матч «Спартак» – «Динамо» были готовы выкупить 200 тысяч билетов! Спартаковцы победят»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов доволен ажиотажем вокруг финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Давно такого не было, что болельщики готовы выкупить 200 тысяч билетов – «Лужники» оказались маленьким стадионом. Это радует!

Конечно, такие матчи, как правило, не бывают очень зрелищными. Что у «Спартака», что у «Динамо» огромное желание победить, но всe это отрицательно сказывается на игре. Много голов – ещe одна редкость. Мне кажется, сейчас «Спартак» в лучшем психологическом состоянии. Они одолеют «Динамо» со счeтом 2:0 или 2:1», – сказал Наумов.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в «Лужниках», которая начнется в 17:00 по Москве.
  • Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года, «Динамо» – с 1995 года.
  • «Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Где смотреть «Спартак» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 29 мая
«Динамо» обратилось к Яшину перед финалом Кубка России против «Спартака»
Аудитория телеграма Кубка России считает, что трофей возьмет «Спартак» 1
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:05
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +15722

    Cleaner 1 час назад

    Спартаковцы победят? Вчера Ливерпуль уже "ПОБЕДИЛ"!!! Ржу ни могу...)))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11