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Винисиус – лидер сезона Лиги чемпионов по километражу и обводкам

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор в завершившемся сезоне Лиги чемпионов пробежал 133 километра. Это максимальный показатель в турнире.

Второе место по показателю занял Этьен Капу из «Вильярреала» (130,9 километра) и его одноклубник Дани Парехо (130,9).

Винисиус также стал лидером сезона ЛЧ по обводкам (83 успешных).

  • Винисиус с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов.
  • 21-летний Винисиус в сезоне ЛЧ провел 13 матчей, забил 4 гола, сделал 7 ассистов.
  • Винисиус стоит 100 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»

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