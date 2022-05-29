Винисиус – лидер сезона Лиги чемпионов по километражу и обводкам

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор в завершившемся сезоне Лиги чемпионов пробежал 133 километра. Это максимальный показатель в турнире.

Второе место по показателю занял Этьен Капу из «Вильярреала» (130,9 километра) и его одноклубник Дани Парехо (130,9).

Винисиус также стал лидером сезона ЛЧ по обводкам (83 успешных).

Винисиус с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов.

21-летний Винисиус в сезоне ЛЧ провел 13 матчей, забил 4 гола, сделал 7 ассистов.

Винисиус стоит 100 миллионов евро.

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