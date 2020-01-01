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Глушаков: «Если про меня что-то кричат, меня это подстегивает. Я выдал один из лучших сезонов»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков подвел личные итоги сезона. Он доволен.

«Я доказываю, что моя фамилия играет в футбол и забивает голы. Если кто-то кричит и что-то говорит, то меня это даже подстегивает. Наверное, для этого я и играю, чтобы доказывать все на поле. В этом сезоне я забил 11 голов. Это опять один из лучших сезонов. Для меня это важнее», – сказал Глушаков.

  • «Химки» спаслись от вылета, несмотря на то что по ходу сезона шли в РПЛ последними.
  • В переходных матчах «Химки» обыграли «СКА-Хабаровск».
  • Глушаков в Химках с 2020 года.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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