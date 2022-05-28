Глушаков: «Если про меня что-то кричат, меня это подстегивает. Я выдал один из лучших сезонов»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков подвел личные итоги сезона. Он доволен.
«Я доказываю, что моя фамилия играет в футбол и забивает голы. Если кто-то кричит и что-то говорит, то меня это даже подстегивает. Наверное, для этого я и играю, чтобы доказывать все на поле. В этом сезоне я забил 11 голов. Это опять один из лучших сезонов. Для меня это важнее», – сказал Глушаков.
- «Химки» спаслись от вылета, несмотря на то что по ходу сезона шли в РПЛ последними.
- В переходных матчах «Химки» обыграли «СКА-Хабаровск».
- Глушаков в Химках с 2020 года.
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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»