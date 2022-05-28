ФНЛ – о матче «Уфа» – «Оренбург»: «Пересматривая обзор, вы забудете о Лиге чемпионов»

Пресс-служба ФНЛ сравнила ответный переходный матч за место в РПЛ между «Уфой» и «Оренбургом» (1:2) с финалом Лиги чемпионов.

«Обзор, который сохранят себе все болельщики «Оренбурга».

Пересматривая лучшие моменты матча, вы забудете о Лиге чемпионов», – написала ФНЛ.

«Уфа» непрерывно выступала в РПЛ с 2014 года.

В 2014 году уфимцы вышли в высший дивизион через стыковые матчи.

«Оренбург» вернулся в РПЛ после 2-летнего отсутствия.

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