Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по уху!
Тест: угадай футболиста по уху!
2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
Тест: угадайте второе гражданство футболиста
3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

ФНЛ – о матче «Уфа» – «Оренбург»: «Пересматривая обзор, вы забудете о Лиге чемпионов»

Пресс-служба ФНЛ сравнила ответный переходный матч за место в РПЛ между «Уфой» и «Оренбургом» (1:2) с финалом Лиги чемпионов.

«Обзор, который сохранят себе все болельщики «Оренбурга».

Пересматривая лучшие моменты матча, вы забудете о Лиге чемпионов», – написала ФНЛ.

  • «Уфа» непрерывно выступала в РПЛ с 2014 года.
  • В 2014 году уфимцы вышли в высший дивизион через стыковые матчи.
  • «Оренбург» вернулся в РПЛ после 2-летнего отсутствия.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Игрок «Оренбурга» Малых: «Мы разгромили всю раздевалку в Уфе. Мы герои» 3
Сотрудница «Уфы» расплакалась после вылета в ФНЛ. Ее утешал Фамейе из «Оренбурга»
Игроки «Уфы» получили бы дополнительно по миллиону рублей, если бы не вылетели из РПЛ («Матч ТВ»)
Источник: твиттер ФНЛ

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:34
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11