Игроки «Уфы» получили бы дополнительно по миллиону рублей, если бы не вылетели из РПЛ («Матч ТВ»)

Руководство «Уфы» планировало наградить футболистов дополнительными премиальными. Игроки получили бы по миллиону рублей, если бы не вылетели из РПЛ. Однако футболистов о планирующемся вознаграждении не предупреждали.

Однако «Оренбург» в стыковых играх оказался сильнее.

«Уфа» непрерывно выступала в РПЛ с 2014 года.

В 2014 году уфимцы вышли в высший дивизион через стыковые матчи.

«Оренбург» вернулся в РПЛ после 2-летнего отсутствия.

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