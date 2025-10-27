Назначены судьи на матчи 6-го раунда Пути регионов Кубка России

РФС опубликовал список арбитров, которые будут работать на играх 6-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

28 октября, вторник

«Челябинск» – «КАМАЗ»: судья – Андрей Прокопов, помощники судьи – Альмир Хатмуллин, Вячеслав Охрименко; резервный судья – Ефим Рубцов; инспектор – Юрий Князев.

29 октября, среда

«Торпедо» – «Кубань Холдинг»: судья – Олег Гусаков, помощники судьи – Алексей Линкин, Никита Матиеску; резервный судья – Юрий Матвеев; инспектор – Дмитрий Березнев.

30 октября, четверг

«Уфа» – «Нефтехимик»: судья – Матвей Заика, помощники судьи – Андрей Филипкин, Андрей Пелых; резервный судья – Михаил Плиско; инспектор – Сергей Хральцов.

«Факел» – «Арсенал Тула»: судья – Антон Анопа, помощники судьи – Александр Павлов, Арсений Новиков; резервный судья – Данил Набока; инспектор – Михаил Ходырев.