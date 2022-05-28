«Оренбург»: «Наши игроки крушили раздевалку «Уфы» после выхода в РПЛ»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал видео празднования командой выхода в РПЛ. В ответном переходном матче обыграна «Уфа» на ее поле (2:1).

«Игроки крушат не стадион, а раздевалку «Уфы». Как раз только-только вышел оттуда. Пошумели и уже разошлись. Вроде всe цело! Не переживайте за раздевалку», – сказал Андреев.

«Уфа» непрерывно выступала в РПЛ с 2014 года.

В 2014 году уфимцы вышли в высший дивизион через стыковые матчи.

«Оренбург» вернулся в РПЛ после 2-летнего отсутствия.

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