Представитель ФИФА: «Надеюсь, в ближайшем будущем снова увидеть российский футбол на международной арене»

Скоро во главе этих банд фифа уефа станут наши парни
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Глава европейского департамента национальных ассоциаций ФИФА Эльхан Маммадов высказался об отстранении российских команд от участия в международных турнирах.
«Хочу передать наилучшие пожелания от главы ФИФА Джанни Инфантино и генерального секретаря ФИФА Фатмы Самуры.
От лица организации благодарю вас за тесное сотрудничество в период пандемии.
Учитывая нынешнюю ситуацию, хотел бы пожелать скорейшего разрешения ситуации. Надеюсь, в ближайшем будущем снова увидеть российский футбол на международной арене», – сказал Маммадов в ходе конференции РФС.
- В начале мая УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
- Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
- Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.
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