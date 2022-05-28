Представитель ФИФА: «Надеюсь, в ближайшем будущем снова увидеть российский футбол на международной арене»

Глава европейского департамента национальных ассоциаций ФИФА Эльхан Маммадов высказался об отстранении российских команд от участия в международных турнирах.

«Хочу передать наилучшие пожелания от главы ФИФА Джанни Инфантино и генерального секретаря ФИФА Фатмы Самуры.

От лица организации благодарю вас за тесное сотрудничество в период пандемии.

Учитывая нынешнюю ситуацию, хотел бы пожелать скорейшего разрешения ситуации. Надеюсь, в ближайшем будущем снова увидеть российский футбол на международной арене», – сказал Маммадов в ходе конференции РФС.

В начале мая УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

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