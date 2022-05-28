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  • Представитель ФИФА: «Надеюсь, в ближайшем будущем снова увидеть российский футбол на международной арене»

Представитель ФИФА: «Надеюсь, в ближайшем будущем снова увидеть российский футбол на международной арене»

28 мая 2022, 13:47
3

Глава европейского департамента национальных ассоциаций ФИФА Эльхан Маммадов высказался об отстранении российских команд от участия в международных турнирах.

«Хочу передать наилучшие пожелания от главы ФИФА Джанни Инфантино и генерального секретаря ФИФА Фатмы Самуры.

От лица организации благодарю вас за тесное сотрудничество в период пандемии.

Учитывая нынешнюю ситуацию, хотел бы пожелать скорейшего разрешения ситуации. Надеюсь, в ближайшем будущем снова увидеть российский футбол на международной арене», – сказал Маммадов в ходе конференции РФС.

  • В начале мая УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (3)
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portero
1653736993
Лет через пять... врядли раньше...
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Серёга Краснодарский
1653740011
Скоро во главе этих банд фифа уефа станут наши парни .
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Томик
1653750547
Просить будете ещё, твари. Хрен вам. а не удобрения и жрать будете свой футбол европейский. А топить домишки свои поставляемым вооружением. И ***** забаньте уже тут неньковцев наглых. Задолбали уже.
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