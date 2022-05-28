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Представитель ФИФА: «Надеюсь, в ближайшем будущем снова увидеть российский футбол на международной арене»

Глава европейского департамента национальных ассоциаций ФИФА Эльхан Маммадов высказался об отстранении российских команд от участия в международных турнирах.

«Хочу передать наилучшие пожелания от главы ФИФА Джанни Инфантино и генерального секретаря ФИФА Фатмы Самуры.

От лица организации благодарю вас за тесное сотрудничество в период пандемии.

Учитывая нынешнюю ситуацию, хотел бы пожелать скорейшего разрешения ситуации. Надеюсь, в ближайшем будущем снова увидеть российский футбол на международной арене», – сказал Маммадов в ходе конференции РФС.

  • В начале мая УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1155

    Серёга Краснодарский 56 минут назад

    Скоро во главе этих банд фифа уефа станут наши парни
    .

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    Рейтинг: +64758

    portero 1 час назад

    Лет через пять... врядли раньше...

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    Рейтинг: +56

    NET VOINE 1 час назад

    Зачем он вообще на конференции РФС приехал ? Все же знают почему российский футбол отовсюду выключили.Пока бункерный будет лезть в соседнюю страну -- ничего не изменится.

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